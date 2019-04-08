Aegean wird ausgezeichnet

Aegean Airbus A320 (Foto: Aegean Airlines)

Aegean Airlines wurde bei den diesjährigen TripAdvisor Travelers Choice Awards in drei Kategorien ausgezeichnet.

TripAdvisor hat der größten Fluggesellschaft Griechenlands in folgenden Disziplinen den ersten Preis verliehen:

Beste Regionalfluggesellschaft Europas

Beste regionale Business Class Europa

Beste Fluggesellschaft Griechenlands

TripAdvisor ermittelt die weltweit besten Fluggesellschaften jährlich basierend auf der Quantität und Qualität der Bewertungen und Ratings durch TripAdvisor-Nutzer, die über einen Zeitraum von 12 Monaten gesammelt werden.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Passagiere uns auch dieses Jahr wieder für die Auszeichnungen qualifiziert haben, die uns bei den TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2019 verliehen wurden“, erklärt Dimitris Gerogiannis, CEO Aegean Airlines. „Im Jahr 2018 haben wir 14 Millionen Passagiere befördert und uns dabei stetig bemüht, unser AEGEAN Reiseerlebnis kontinuierlich zu optimieren, um das hohe Niveau unserer Dienstleistungen beizubehalten. Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass unsere Passagiere diese Bemühungen einmal mehr gewürdigt haben.“

„Herzlichen Glückwunsch an AEGEAN, dass sie auch in diesem Jahr wieder zum Travelers' Choice Airlines Gewinner ernannt wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung würdigt die weltweit beliebtesten Fluggesellschaften auf Basis von Bewertungsdaten aus unserer globalen Community", gratuliert Bryan Saltzburg, Präsident von TripAdvisor Flights, Cruise & Car. „Sie ist ein Beweis für hervorragenden Service, weltbekannte Qualität und ein großartiges Preis-Leistungsverhältnis. Das AEGEAN-Team kann stolz auf die Auszeichnungen sein, denn Reisende weltweit bestätigen damit, dass Aegean Airlines zu ihren bevorzugten Fluggesellschaften gehört.“

Über AEGEAN

AEGEAN, Mitglied der Star Alliance, ist Griechenlands größte Airline, die ihre Gäste von ihrer Gründung im Jahr 1999 bis heute mit umfassendem Service und Premiumqualität auf der Kurz und Mittelstrecke überzeugt. Durch den Erwerb von Olympic Air im Jahr 2013 konnte AEGEAN seine Flugfrequenzen und -verbindungen steigern und eine noch bequemere Erreichbarkeit der griechischen Inseln, einschließlich einige der abgelegensten, anzubieten. AEGEAN investiert in die Stärkung seiner internationalen Präsenz und unterstützt den Tourismus in Griechenland vor allem in Athen und an den regionalen Flughäfen. Im Sommerflugplan 2019 bietet AEGEAN 17,7 Millionen Sitzplätze zu 151 Destinationen in 44 Ländern an, wovon die Airline wöchentlich bis zu 129 Nonstopflüge aus Deutschland (München, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Hamburg, und Berlin-Tegel), Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich, Basel und Genf) nach Griechenland durchführt. An Bord der 61 modernen und umweltfreundlichen Flugzeuge genießen Passagiere kostenfreie Getränke und warme Menüs sowie die typisch griechische Herzlichkeit und Gastfreundschaft. AEGEAN wurde 2018 zum neunten Mal mit dem Skytrax World Airline Award als „Beste Europäische Regionalfluggesellschaft“ ausgezeichnet. Und erreichte unter anderem bei der diesjährigen Readers' Choice Awards Umfrage von Conde Nast Traveler den neunten Platz der 20 besten Fluggesellschaften der Welt (außerhalb der USA).