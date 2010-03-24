Aegean weiter im grünen Bereich

Aegean Airlines hält sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich Griechenland befindet gut und erzielt einen Jahresgewinn von 23 Millionen Euro.

Der Nettogewinn der Airline ging zwar um 22 Prozent zurück, dies ist jedoch vor allem auf die starke Rezession in Griechenland in den letzten vier Monaten des Jahres zurückzuführen. Die Einnahmen stiegen um zwei Prozent auf 622,7 Millionen Euro, die Airline schreibt dies hauptsächlich einer signifikanten Erweiterung des internationalen Netzwerkes zu. Aegean transportierte im letzten Jahr 6,6 Millionen Passagiere, zehn Prozent mehr als im letzten Jahr. Auf den Inlandflügen stiegen die Passagierzahlen um zwei Prozent auf 3,8 Millionen, während die Anzahl transportierter Passagiere auf internationalen Flügen um 22 Prozent zunahm und 2,8 Millionen erreichte. Aegean betreibt 32 Flugzeuge. MD Dimitris Gerogiannis warnte trotz der guten Bilanz, dass die Konditionen im laufenden Jahr schwieriger seien als 2009 und die Airline hoffe, die langfristigen Ziele der Firma durch effizientes Kostenmanagement sichern und die Qualität aufrecht erhalten zu können. Der Zusammenschluss mit Olympic soll 2011 abgeschlossen sein.