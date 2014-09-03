Aegean kauft weitere Airbus Jets

Die griechische Fluggesellschaft Aegean hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten zwei weitere Airbus A320ceo in Auftrag gegeben.

Die zwei neuen Single Aisle Jets kommen zu einem Auftrag über fünf A320, die im September 2007 bestellt wurden. Die beiden A320ceo werden mit IAE V2500 Triebwerken ausgerüstet und erhalten spritsparende Sharklets. Die neu bestellten Flugzeuge werden auch mit der Option für das höhere Startgewicht von 78 Tonnen ausgeliefert. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten zwei A320ceo rund 187,8 Millionen US Dollar.