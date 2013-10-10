Aegean darf Olympic übernehmen

Die europäischen Wettbewerbshüter haben der Übernahme von Olympic Air durch Aegean Airlines zugestimmt.

Aegean kann in einem zweiten Anlauf Olympic Air jetzt doch übernehmen, die europäische Wettbewerbsbehörde kam zum Schluss, dass die Übernahme von Olympic nötig sei, da sie sonst Pleite gehen würde. Für Aegean entstehen direkte Übernahmekosten von 72 Millionen Euro (96,4 Millionen USD). Der erste Übernahmeversuch wurde im Januar 2011 durch die europäischen Wettbewerbshüter blockiert.