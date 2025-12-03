Adventszeit am Flughafen Düsseldorf

Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf startet mit dem Motto kneten, shoppen, gewinnen in die diesjährige Adventszeit.

Es weihnachtet sehr im Terminal! Unter dem Motto „Gemeinsam feiern ist das schönste Geschenk“ erwartet Besucher und Reisende am Flughafen Düsseldorf ein abwechslungsreiches Programm voller Überraschungen, kreativer Mitmachaktionen und exklusiver Shopping-Momente.

XMAS-Erlebnisaktionen im Terminal

Am Nikolaustag und an den Adventssonntagen lädt der größte Flughafen Nordrhein-Westfalens zu besonderen Kreativ- und Bastelstationen ein. Zwischen den Flugsteigen B und C können Familien und Gäste jeweils von 10 bis 16 Uhr gemeinsam basteln und gestalten: am Nikolaustag (6. 12.) bunte Weihnachtsbäumchen aus Rohlingen, am zweiten Advent (7. 12.) Baumanhänger aus Spezial-Knete, am dritten Advent (14. 12.) Geschenk- oder Baumanhänger nähen und am vierten Advent (21. 12.) Nussknacker aus Keramik bemalen. Zusätzlich sorgen eine Fotobox, das beliebte Maskottchen, eine Geschenk-Einpackstation (Self Service) sowie eine Postkartenstation für fröhliche Erinnerungen und festliche Momente.

Gewinnen in der Shopping Mall

Ein besonderes Highlight ist das Gewinnspiel am 14. Dezember: Besucher haben die Chance auf ein Familien- & Freizeit-Geschenkpaket im Wert von über 500 Euro, gefüllt mit Produkten aus den Shops, Restaurants und dem Reisemarkt. Doch auch an anderen Tagen gibt es Siegerinnen und Sieger in der Shopping Mall. Bei der unterhaltsamen Selfiespot-Quiz-Schnitzeljagd „DUS explore & enjoy“ können Passagiere und Gäste jederzeit ihr Wissen rund ums Fliegen und den Flughafen unter Beweis stellen und Coupons gewinnen.

Weihnachts-Shopping und Genuss

Die Shops und Restaurants im Terminal sind auch an den Feiertagen geöffnet und laden zum Last-Minute-Shopping ein. Von Kosmetikartikeln über Reise-Accessoires und Spielwaren bis hin zu stilvollen Geschenkideen – hier findet sich für jeden Geschmack das passende Präsent. Urlaubstipps gibt es im Reisemarkt des Terminals, wo gut ein Dutzend Reisebüros mit Beratung, Service und Angeboten für die schönste Zeit des Jahres glänzen. Und für eine genussvolle Auszeit zwischendurch lädt ein leckeres Essen in den Restaurants zum Verweilen ein. Wer dank Flugticket im Sicherheitsbereich vor dem Abflug oder nach der Landung stöbern will, dem stehen noch mehr exklusive Shops und feine Restaurants in den Flugsteigen offen. Besonders stimmungsvoll präsentieren sich hier die Heinemann Duty Free Shops mit ihrer Kampagne „Perfect Gifts“, die elegante Parfümsets, Glühwein deutscher Winzer und süße Schokoladenmomente bereithält.

„Flying Home for Christmas“

Vom 19. bis 23. Dezember heißt der Flughafen Heimkehrer und Reisende mit liebevollen Weihnachtsgrüßen und kleinen Geschenken willkommen. Diese Aktion sorgt für eine besondere Atmosphäre und macht das Ankommen in Düsseldorf zu einem festlichen Erlebnis.

Shop & Dine-Parkspecial

Übrigens: Die Anfahrt mit dem SkyTrain ist nicht nur für die Kleinen ein besonderes Erlebnis. Die 2,5 Kilometer lange Strecke ab Bahnhof Flughafen führt in bis zu 20 Metern Höhe bis zum Flugsteig C. Ein Tipp für Autofahrer: Ab einem Mindestumsatz von 20 Euro zahlen Besucherinnen und Besucher im Terminal-Parkhaus P3 nur fünf Euro für drei Stunden.