Adler Modemärkte heben mit German Airways ab

German Airways Embraer E190 mit Umrandung der Cockpitscheiben (Foto: German Airways)

Im Mai wird German Airways Werbeträger für die Adler Modemärkte. Dann wird eine Embraer E190 mit einer markanten Adler-Beklebung versehen und so zum Markenbotschafter der Modemarktkette.

In den kommenden Monaten wirbt das 100-sitzige Flugzeug dann auf europäischen Strecken in exklusiver Form für das Mode-Unternehmen. Die Flugzeuge der German Airways sind derzeit für namhafte große Airlines in Europa unterwegs und fliegen im sogenannten Wet Lease in deren Auftrag Linienstrecken.

Adler Modemärkte heben mit German Airways ab (Foto: German Airways)

"Wir freuen uns sehr, mit Adler Modemärkte zusammenzuarbeiten und eines unserer Flugzeuge als fliegende Werbefläche für das renommierte Mode-Unternehmen nutzen zu können", sagt Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways.

Adler-Marketing-Geschäftsführer Martin Schulte im Rodde ergänzt: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, unsere Marke noch stärker in der Öffentlichkeit zu präsentieren und gleichzeitig die Bekanntheit von Adler Modemärkte zu steigern.“