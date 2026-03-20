Abwechslungsreicher Sommerflugplan ab dem Flughafen Memmingen

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Sollte Passagieren am Flughafen Memmingen in diesem Sommer etwas Spanisch vorkommen, so liegen sie genau richtig. Denn die iberische Halbinsel spielt im neuen Sommerflugplan eine nicht unerhebliche Rolle.

Sonne, Städte und noch viel mehr. Der Flughafen Memmingen startet am 29. März 2026 in den Sommerflugplan. Insgesamt haben Fluggäste ab Memmingen die Auswahl unter 56 Zielen in 27 Ländern.

Alicante, Barcelona, Malaga, Valencia und nicht zuletzt Mallorca: Spanien ist im neuen Flugplan bestens vertreten. Hinzu kommen die portugiesischen Nachbarn in Porto und Faro, die ebenfalls ab Memmingen nonstop und mehrmals wöchentlich erreichbar sind. „Diese absolut krisensicheren Ziele werden sich in diesem Sommer bestimmt großer Beliebtheit erfreuen“, erklärt Flughafen Geschäftsführer Ralf Schmid. Auch das marokkanische Tanger, das Ryanair ebenfalls mehrmals pro Woche ab Memmingen anfliegt, verspricht ein echter Geheimtipp zu werden. Die weltbekannten Ziele des Landes wie Marrakesch, Agadir, Rabat und Fes sind alle ab Tanger mit attraktiven Zugverbindungen bestens erreichbar.

Mit Beginn der Osterferien geht es auch wieder ins türkische Ferienparadies Antalya. Die Fluggesellschaft SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, wird bis zu sieben Mal pro Woche vom Allgäu ans Mittelmeer fliegen. Und zu Beginn der Sommerferien verbindet zudem Freebird Airlines Memmingen mit dieser beliebten Destination.

Von Alghero bis Zagreb

Insgesamt finden sich auf dem aktuellen Flugplan – von Alghero in Italien bis Zagreb in Kroatien – 56 Ziele, die sowohl Sonnenurlaubern, Städtereisenden als auch Besuchern von Freunden und Verwandten eine große Auswahl bieten. „Unser Ost-Europa-Angebot“, so Ralf Schmid, „ist mittlerweile in ganz Süddeutschland und über die Landesgrenzen hinaus als große Stärke unseres Airports bekannt.“ Zu den Rennern zählen Flüge nach Tirana in Albanien und Bukarest. Beide Städte werden von Wizz Air und nun außerdem von Ryanair angeflogen. Zu den Geheimtipps, die auch touristisches Neuland versprechen, zählen Jerewan in Armenien und Kutaisi in Georgien. Ein Comeback feiert zudem das rumänische Târgu Mures, das Wizz Air wieder in seinen Flugplan aufgenommen hat.

Bei immer mehr Ferienfliegern ist Süddeutschlands führender Low Cost Airport längst als gute Adresse bekannt. So bieten in diesem Sommer TUIfly eigene Charter nach Sardinien sowie in die griechischen Ferienzentren Santorini und Chalkidiki und Aegean Airlines nach Rhodos an. Mit Freebird Airlines geht es zudem nach Heraklion. „Griechenland gilt in diesem Sommer als eines der begehrtesten Reiseziele in Europa“, analysiert Ralf Schmid. „Mit unserem tollen Hellas-Angebot liegen wir da genau richtig.“ Ständige Verbindungen nach Kreta und Thessaloniki gehören ebenfalls dazu. Der Korsika Spezialist Rhomberg Reisen startet mit seinem eigenen wöchentlichen Charter Ende April wieder von Memmingen nach Calvi, und Mundo-Reisen bringt seine Gäste auf die Kanalinseln.

Wer unnötigen Stress beim Parken vermeiden möchte, sollte vorab den Stellplatz online buchen. Auch der Memmingen Airport City Shuttle, der täglich zwischen Memminger Bahnhof und dem Terminal verkehrt, eignet sich in Kombination mit der Deutschen Bahn zur Anreise. Zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Terminal verkehrt mehrmals täglich der Allgäu Airport Express. Dessen Nonstop-Verbindungen sind weitgehend auf die Flugzeiten abgestimmt. Vor dem Terminal befindet sich auch eine FlixBus-Haltstelle.

Flughafen Memmingen