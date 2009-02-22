Abu Dhabi meldet mehr Gäste

Im Monat Januar konnte der Abu Dhabi International Airport ein Wachstum von zehn Prozent bei den Passagierzahlen vermelden.

Trotz schwieriger Zeiten erfuhr der Flughafen der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gleich anfangs Jahr ein gesundes Wachstum bei den Besucherzahlen. Im Dezember erreichte der Airport mit mehr als neun Millionen Passagieren einen Meilenstein seiner Geschichte und übertraf die Erwartungen der letzten zwei Jahre mit einem Wachstum von 30 Prozent bei Weitem. Im Januar stiegen die Passagierzahlen nochmals um 27,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und erreichten 9,1 Millionen. Das Cargo-Volumen erholte sich von einer leichten Abnahme im Vormonat und stieg um zwei Prozent. Die Flugbewegungen kletterten ebenfalls um 2,8 Prozent.