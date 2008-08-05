Absicherungsgeschäfte könnten Verluste bringen

Die US Fluggesellschaften jubeln über einen starken Rückgang des Treibstoffpreises. Seit Mitte Juli sank der Rohölpreis um beinahe USD 27 pro Barrel.

Diese gute Nachricht trägt einen negativen Beigeschmack für jene Airlines, die den Treibstoffpreis blockierten, als er noch hoch war. Wenn der Ölpreis unter die Marke fällt, bei der die Fluggesellschaften ihn abgesichert haben, wäre das eine Geldverschwendung. „Wenn der Rohölpreis weiter fällt, wird er bedeutende Verluste nach sich ziehen,“ sagte Börsenanalyst Brian Nelson.

Am Montag wurde Rohöl für USD 120,50 pro Barrel gehandelt. Noch am 11. Juli lag der Preis bei USD 147,27. Der Preis für Flugzeugtreibstoff lag gestern bei USD 3,45 pro Gallone.

Bisher liegen die US Fluggesellschaften mit ihren Absicherungen noch unter dieser Marke. Robert Mann, Berater der Fluggesellschaften, sagte, die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, die Auswirkungen der Marktvolatilität abzuschwächen und nicht, um sich daran zu bereichern. Daher sichern sich die Airlines dort ab, wo sie noch profitabel sind. Das Risiko, dass sie damit über dem Marktpreis liegen, nehmen die Fluggesellschaften in Kauf.