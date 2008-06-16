Abkommen über Taiwan-Strasse unterzeichnet

Taipeh und Peking unterzeichneten ein Abkommen über die Lancierung von Passagierflügen über die Taiwan-Strasse ab dem 4. Juli.

Das Abkommen erlaubt pro Wochenende 18 Direktflüge über die Meerenge. Die beiden Parteien diskutieren auch über Frachtflüge.

Die Flüge über die Meerenge werden 4-5 Stunden Reisezeit und damit viel Treibstoff sparen. Früher mussten die Reisenden von China nach Taiwan immer zuerst über Hongkong reisen, da Direktflüge von China nach Taiwan und von Taiwan nach China untersagt waren.

Die chinesischen und taiwanesischen Airlines sehen den neuen Zeiten positiv entgegen.