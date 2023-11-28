Ab dem Flughafen München nach Lappland

Blue Air Boeing 737 in München (Foto: Flughafen München)

Seit dem 27. November 2023 verbindet die PAS Polar Air Shuttle GmbH im Winterflugplan zwei Mal pro Woche München mit Arvidsjaur im schwedischen Lappland.

Flugtage nach Lappland sind jeweils Freitag und Montag. Im Zeitraum vom 31.01.2024 bis 06.03.2024 wird mittwochs ein zusätzlicher Flug angeboten.

Die PAS Polar Air Shuttle GmbH, ein Unternehmen der PAS Aviation Holding, bedient die Strecke mit eigens gecharterten Eurowings Maschinen. In den Monaten Januar und Februar 2024 können Passagiere montags via Arvidsjaur weiter nach Kittilä in Finnland fliegen. Der Rückflug von Kittilä mit Umstieg in Arvidsjaur findet jeweils freitags statt.

In Lappland erwartet den Reisenden eine atemberaubende Naturkulisse mit kristallklaren Seen, majestätischen Gebirgen und unberührten Wäldern, die sich im Winter in eine malerische Schneelandschaft verwandeln. Zu den Highlights eines Lappland Aufenthalts zählen die faszinierenden Nordlichter, die Rentierzucht und Winteraktivitäten wie Hundeschlittenfahrten und Schneemobil-Touren.

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