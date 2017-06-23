Ab dem Flughafen Bremen in die Ferien

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Hurra, endlich ist es soweit! Die Sommerferien haben begonnen und viele Bremer und Niedersachen starten ab dem Bremen Airport in den wohlverdienten Urlaub.

Für gute Laune im Sommerurlaub sorgen in diesem Jahr 47 Direktverbindungen in 19 Länder. Darunter finden sich sonnige und beliebte Urlaubsregionen, tolle Städteziele und europäische Wirtschaftsmetropolen und Drehkreuze zum Weiterflug in die ganze Welt. Wer seinen Sommerurlaub noch nicht gebucht hat – hier gibt es noch einige Anregungen: neu ab Bremen in diesem Sommer sind Neapel, Athen, Dalaman und noch mehr Flüge zur Lieblingsinsel der Deutschen Mallorca. Neben den neuen Verbindungen ab Bremen gibt es auch bekannte Urlaubs-Destinationen wie beispielsweise Alicante, Faro, Fuerteventura, Funchal, die griechischen Inseln Korfu und Kos, Malaga, Porto oder Thessaloniki. Wer lieber Städte erkundet kann sich zum Beispiel entweder für Brüssel, Dublin, Lissabon, London, Paris, Riga, Stockholm oder Tallin entscheiden. Und da der Bremen Airport an viele wichtige europäische Drehkreuze wie München, Frankfurt, Amsterdam oder Paris angeschlossen ist, geht es ab Bremen auch in die ganze restliche Welt. Alle Sommerziele finden Sie unter: www.bremen-airport.com

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