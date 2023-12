Ab Saarbrücken nach Tuzla

Flughafen Saarbrücken (Foto: Flughafen Saarbrücken)

Künftig geht es vom Flughafen Saarbrücken (SCN) auch ins bosnische Tuzla. Ab dem 20. Dezember bedient die Airline Lumiwings die Strecke zweimal pro Woche.

Die griechische Fluggesellschaft Lumiwings wird ab dem 20. Dezember immer mittwochs und samstags eine Direktverbindung zwischen Tuzla (Bosnien und Herzegowina) und Saarbrücken anbieten. Die Flüge können bereits gebucht werden.

Mittwochs startet das Flugzeug in Saarbrücken um 17:20 Uhr, samstagmorgens geht es um 09:55 Uhr Richtung Tuzla. Die Rückflüge ab Tuzla erfolgen mittwochs um 14:25 Uhr und samstags um 07:00 Uhr. Eingesetzt wird ein Regionaljet vom Typ Embraer E190. Die Flugzeit zwischen den beiden Städten beträgt rund zwei Stunden.

„Die neue Verbindung unterstreicht den Wachstumskurs des Flughafens Saarbrücken. Mit dem Reiseziel Tuzla wird das Saarland zum Drehkreuz in eines der größten Zentren der Region“, sagt SCN-Aufsichtsratsvorsitzender und Wirtschaftsminister Jürgen Barke. An diesem Wochenende wurden die Flugverbindungen zwischen Tuzla und Saarbrücken in den Verkauf aufgenommen und können ab sofort über die Website von Lumiwings gebucht werden