Ab Nürnberg nach Zypern

Airbus A320 TUS Airways (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Ab dem Flughafen Nürnberg fliegt TUS Airways ab dem 4. Juni 2022 nach Paphos auf der Insel Zypern.

Paphos auf Zypern bereichert ab dem 4. Juni 2022 den Sommerflugplan am Flughafen Nürnberg. Ausgeführt durch die zypriotische TUS Airways, sind die samstäglichen Flüge bei nahezu allen deutschen Reiseveranstaltern buchbar.

Damit gibt es diesen Sommer gleich zwei Flugziele auf Zypern, die nonstop erreichbar sind: Neben Paphos wird auch die Hafenstadt Larnaca angeflogen, ebenfalls samstags mit Corendon Airlines.

Reiche Kultur und puderweiche Strände

Zyperns Geschichte ist ebenso vielfältig wie die Natur dieses Eilands, das mit puderweichen Stränden, aufregenden Bergpanoramen und unberührter Wildnis aufwartet. Die Alten Griechen haben ihre Spuren in Form von Säulen und Skulpturen hinterlassen, von den Römern sind noch die Mosaikfußböden ihrer Villen zu bewundern, die Briten brachten englische Läden und den Linksverkehr.

Zyperns Strände sind so schön und das Wetter so verlässlich gut, dass sich der Flug allein schon für einen Badeurlaub lohnt. Lehrreich sind aber auch die Ausflüge, zum Bespiel ins beeindruckende Troodos-Gebirge mit Fotostopps im Bergdörfchen Omodos mit seiner Postkartenidylle und beim Kykkos Kloster.