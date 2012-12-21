Ab Mai von Düsseldorf nach Rostock Laage

Von Anfang Mai bis Ende September 2013 bietet airberlin eine neue Nonstop-Verbindung von Düsseldorf nach Rostock-Laage an. Kreuzfahrtgäste haben von dort eine direkte Anbindung an das Kreuzfahrtterminal in Warnemünde.

Für Ostseeurlauber stehen bei Ankunft Shuttelbusse zur Verfügung, die direkt in die Urlaubsgebiete wie beispielsweise die Mecklenburgische Ostseeküste, nach Fischland-Darß-Zingst oder Rügen fahren.

airberlin startet ab 11. Mai 2013 immer samstags um 10.15 Uhr von Düsseldorf nach Rostock-Laage. Ankunft ist um 11.35 Uhr. Der Rückflug nach Düsseldorf geht um 12.05 mit Ankunft um 13.20 Uhr.

„Für Kreuzfahrtgäste ist die neue Verbindung von Düsseldorf nach Rostock eine wirkliche Zeitersparnis. Von unserem Terminal sind die Urlauber zukünftig in rund 30 Minuten an ihrem Schiff und müssen nicht mehrere Stunden im Bus nach Warenmünde sitzen“, so Carsten Herget, Geschäftsführer Flughafen Rostock-Laage.

Detlef Altmann, Senior Vice President Sales Touristik Services bei airberlin: „airberlin fliegt ab Mai einmal pro Woche ab dem Drehkreuz Düsseldorf nach Rostock-Laage und bietet damit insbesondere für Ostseeurlauber eine attraktive Verbindung an.“