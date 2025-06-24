Ab Lübeck auch im Winter nach London

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Mit London-Stansted hat die Fluggesellschaft Ryanair auch die dritte Destination ab Lübeck für den Winterflugplan 2025/2026 buchbar gemacht.

Bereits jetzt erfreuen sich die bestehenden Strecken nach Mallorca, Málaga und London großer Beliebtheit und sind nun alle drei auch in der kühlen Jahreszeit buchbar, teilte am Donnerstag der Airport Lübeck mit.

Die Aufnahme von London-Stansted in den Winterflugplan stärkt die Position des Flughafens Lübeck als regionale Drehscheibe für den internationalen Luftverkehr. Die Verbindung wird Reisenden aus Norddeutschland nicht nur den Weg nach London und Cambridge erleichtern, sondern auch britischen Gästen eine komfortable Anreise an die Ostseeküste ermöglichen.

Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Friedel begrüßt die Entwicklung: „Die Ausweitung des Flugangebots zeigt, dass sich Lübeck als Standort für Linienflüge etabliert. London zählt zu den beliebtesten Städtezielen in Europa. Wir freuen uns, dass unsere Passagiere nun auch im Winter bequem dorthin reisen können – und natürlich darauf, in der schönen Hansestadt Lübeck auch zur Adventszeit und im Jahr 2026 englischsprachige Besucher zu begrüßen. “

Von London Stansted gelangen die Reisenden unkompliziert alle 15 Minuten mit dem Stansted-Express direkt in das Herz von London.

Die Flüge nach Málaga; Palma de Mallorca und London-Stansted sind auf der Website von Ryanair buchbar. Der erste Flug im Rahmen des Winterflugplans ist für Ende Oktober angesetzt, damit ist ein lückenloser Übergang vom Sommerflugplan geboten.

Flughafen Lübeck