Ab Dortmund zur Masurischen Seenplatte

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund feiert den Start einer beliebten Flugstrecke: Am Dienstag Morgen wurde die Direktverbindung von Wizz Air nach Olsztyn-Mazury offiziell aufgenommen.

Ab sofort verbindet die ungarische Fluggesellschaft zweimal wöchentlich immer dienstags und samstags Dortmund in rund 100 Minuten mit dem Nordosten Polens.

Zum Auftakt wurde die Crew auf dem Vorfeld empfangen und der feierliche Moment auf einem Foto festgehalten. „Mit der Verbindung nach Olsztyn-Mazury stärken wir das Streckennetz in Richtung Polen weiter. Die Nachfrage nach Flugverbindungen dorthin ist groß. Umso mehr freuen wir uns, gemeinsam mit Wizz Air unseren Passagieren eine weitere Möglichkeit zu bieten, die landschaftliche Schönheit unseres Nachbarlandes zu entdecken", so Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales.

Olsztyn ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Ermland-Masuren und liegt inmitten einer grünen Hügellandschaft, umgeben von weitläufigen Wäldern und der Masurischen Seenplatte. Die Region bietet eine große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten: Strände, Bootsverleihe und Wassersportangebote an den zahlreichen Seen sowie ausgedehnte Rad- und Wanderwege durch die umliegenden Wälder machen sie besonders attraktiv für Naturliebhaber. Das Stadtbild Olsztyns ist geprägt von mittelalterlicher Backsteingotik und zahlreichen Stadtseen. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählt die Burg Olsztyn, in der einst der Astronom Nikolaus Kopernikus wirkte. Die Universitätsstadt punktet zudem mit weiteren kulturellen und kulinarischen Entdeckungsmöglichkeiten.

Flughafen Dortmund