Ab Dortmund nach Rom

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Alle Wege führen nach Rom - jetzt auch direkt vom Dortmund Airport. Der Flughafen freut sich bekanntzugeben, dass die italienische Hauptstadt ab dem 25. Oktober 2026 wieder fester Bestandteil des Streckennetzes ist.

Reisende können den Flughafen Rom-Fiumicino künftig an sieben Tagen in der Woche in rund zwei Stunden direkt ab Dortmund erreichen. Mit über 2,8 Millionen Einwohnern ist Rom die größte Stadt Italiens und zählt zu den bedeutendsten Kultur- und Reisezielen Europas.

Erst vor wenigen Tagen konnte der Flughafen die Aufnahme der neuen Verbindung nach Mailand verkünden. Mit Rom folgt nun ein weiteres attraktives Ziel in Italien. „Die Nachfrage nach Reisen nach Südeuropa ist hoch und dass wir unser Streckennetz nun um ein weiteres Ziel in Italien erweitern können, ist für uns ein wichtiger Schritt," sagt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Rom bietet eine unvergleichliche Kombination aus historischen Sehenswürdigkeiten, lebendiger Kultur und kulinarischem Genuss. Wir schätzen es daher sehr, die italienische Hauptstadt künftig in unserem Flugplan begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass das Ziel von unseren Passagieren gut angenommen wird."

Mit über 22 Millionen jährlichen Besuchern ist Rom das meistbesuchte Reiseziel Italiens und ein einzigartiges Freilichtmuseum, in dem Antike, Renaissance und Barock aufeinandertreffen. Auf den Spuren der alten Römer entdecken Besucher weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum, das Pantheon und das Forum Romanum. Am berühmten Trevi-Brunnen werfen sie Münzen ins Wasser und wünschen sich so, eines Tages nach Rom zurückzukehren. Abseits der klassischen Attraktionen begeistert Rom zudem mit einer unverwechselbaren Lebensart, lebendigen Plätzen und einer vielfältigen Küche. Das Nachtleben der Stadt reicht von Open-Air-Bars und Restaurants über trendige Viertel wie Trastevere bis zu abwechslungsreichen Ausgehmöglichkeiten und Clubs im Testaccio-Viertel.

Als eigenständiger Staat im Herzen Roms zieht darüber hinaus auch der Vatikan mit dem Petersdom und der Sixtinischen Kapelle zahlreiche Besucher in seinen Bann. Nur rund 30 Kilometer entfernt liegt die Mittelmeerküste, sodass Rom sich auch ideal für eine Kombination aus Städtetrip und Strandaufenthalt eignet. Dank des mediterranen Klimas ist die italienische Hauptstadt das ganze Jahr über ein gefragtes Reiseziel.

Flughafen Dortmund