Ab Dortmund nach Breslau und Târgu Mureș

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Seit dem vorigen Sonntag verbindet der Dortmund Airport das Ruhrgebiet mit zwei weiteren attraktiven Zielen in Osteuropa.

Breslau in Polen und Târgu Mureș in Rumänien werden nun wieder mehrmals wöchentlich ab Dortmund angeflogen. Die neuen Verbindungen wurden gemeinsam mit der Crew von Wizz Air feierlich auf dem Vorfeld eingeweiht.

Breslau - das Venedig des Ostens

Gegen 13:20 Uhr hob der erste Premierenflug in Richtung Polen ab. Breslau ist damit bereits das fünfte Ziel, das Wizz Air ab Dortmund im Nachbarland bedient. Die Stadt im Südwesten Polens ist ab sofort zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und sonntags, erreichbar. Ab Juni wird das Angebot auf drei wöchentliche Flüge ausgeweitet, im anschließenden Winterflugplan sind vier Frequenzen pro Woche vorgesehen. Die Flugzeit beträgt lediglich rund 80 Minuten.

Mit mehr als 100 Brücken und zahlreichen Inseln entlang der Oder trägt Breslau nicht ohne Grund den Beinamen „Venedig des Ostens". Die historische Altstadt, ein lebendiges Kulturleben und eine dynamische Wirtschaft machen die Stadt zu einem attraktiven Ziel für Städtereisende ebenso wie für Geschäftsreisende. Neben dem Tourismus gewinnt Breslau auch als Wirtschaftsstandort zunehmend an Bedeutung. Internationale Unternehmen und Start-ups prägen die dynamische Entwicklung der Stadt.

Das Tor zu Siebenbürgen

Nur rund zwei Stunden später folgte der zweite Premierenflug: Ein Airbus A320 hob in Richtung Târgu Mureș in Rumänien ab. Auch diese Verbindung wird zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und sonntags, angeboten. Mit derzeit neun Strecken ist Rumänien damit das Land mit den meisten Direktverbindungen im Streckennetz ab Dortmund.

Târgu Mureș liegt im Herzen Siebenbürgens und gilt als kulturelles Zentrum der Region. Die Stadt ist geprägt von rumänischen, ungarischen und deutschen Einflüssen und besticht durch historische Architektur sowie eine lebendige Innenstadt. Gleichzeitig ist sie ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Wälder Siebenbürgens oder die nahegelegene Karpatenregion und nicht zuletzt Teil der sagenumwobenen Landschaft Transsilvaniens.

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