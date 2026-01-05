Ab Dortmund in den Südosten Serbiens

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Direkt zum Jahresbeginn gibt es am Dortmund Airport Grund zur Freude: Mit dem Erstflug am 5. Januar hat Wizz Air den Flugbetrieb zwischen Dortmund und der serbischen Stadt Niš aufgenommen.

Die drittgrößte Stadt Serbiens ist damit ab sofort in rund 2 Stunden und 20 Minuten Flugzeit bequem vom Ruhrgebiet aus zu erreichen. Die Flüge finden immer montags und freitags statt.

Niš zählt zu den ältesten Städten des Balkans und vereint weströmische sowie osmanische Einflüsse, weshalb sie den Beinamen „Tor zwischen Ost und West" trägt. Rund 250 Kilometer südöstlich von Belgrad und 160 Kilometer westlich von der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelegen, bietet Niš Kulturbegeisterten zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten. Besonders die Festung von Niš gilt nicht nur als bedeutendes Wahrzeichen, sondern auch als Kultur- und Veranstaltungsort, der regelmäßig Musik- und Filmbegeisterte anzieht.

Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales, begrüßte die Crew des Premierenfluges auf dem Vorfeld. „Wir freuen uns sehr, unser Streckenangebot um Niš als zweites Ziel in Serbien zu ergänzen und damit unsere Anbindung an den Balkan weiter auszubauen. Gleichzeitig schätzen wir das Vertrauen von Wizz Air, das sich in der kontinuierlichen Erweiterung des Flugangebots ab Dortmund widerspiegelt." Wizz Air ist der größte Partner des Flughafens und bedient aktuell 28 Ziele ab Dortmund. „Der Ausbau des Streckennetzes schafft nicht nur zusätzliche Direktverbindungen, sondern stärkt auch die touristische und wirtschaftliche Vernetzung der Region."