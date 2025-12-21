Ab Düsseldorf nach Sälen-Trysil

Tuifly Nordic (Foto: Wikipedia, Aktug Ates)

TUI fly fliegt neu ab dem Flughafen Düsseldorf direkt in Nordeuropas größte Skiregion Sälen-Trysil.

Wer die Wintersportgebiete der Alpen schon gut kennt und Abwechslung sucht, findet im hohen Norden eine ebenso faszinierende wie vielseitige Alternative: die schwedisch-norwegische Region Sälen-Trysil.

Seit Samstag, den 20. Dezember 2026, verbindet TUI fly den Düsseldorfer Flughafen direkt mit dem Scandinavian Mountains Airport, dem Zugang zu Nordeuropas größtem zusammenhängenden Skigebiet.

„Die neue Verbindung bereichert unseren Winterflugplan und bietet unseren Gästen eine weitere attraktive Reiseoption in den hohen Norden", erklärt Pradeep Pinakatt, kaufmännischer Geschäftsführer des Flughafens Düsseldorf, und betont: „Sie unterstreicht zugleich unsere gute Zusammenarbeit mit TUI fly und das Vertrauen der Airline in die Stärke unseres Standortes."

„Sälen-Trysil steht für ein Wintersporterlebnis, das viele Gäste neu für sich entdecken werden. Die Region überzeugt mit weiten Landschaften und einem vielseitigen Angebot für Familien, Einsteiger und sportlich ambitionierte Skifahrer. Inzwischen bietet TUI Airline im Winter europaweit 22 Flugverbindungen in die nordischen Urlaubsziele an. Mit dem neuen Direktflug ab Düsseldorf – aktuell der einzige aus Deutschland – sind jetzt auch Rhein und Ruhr in nur zwei Stunden an eines größten Skigebiete Nordeuropas angebunden", ergänzt Peter Glade, Chief Commercial Officer, TUI Airline.

Der wöchentliche Flug startet samstags um 6.00 Uhr in Düsseldorf. Vom Scandinavian Mountains Airport sind die fünf schwedischen Skigebiete Lindvallen, Högfjället, Tandådalen, Hundfjället und Stöten mit kurzer Transferzeit erreichbar; das norwegische Trysil liegt rund 40 Minuten Fahrtzeit entfernt. Zusammen bilden sie eines der größten Wintersportareale Europas mit über 100 Pisten und modernen Liftanlagen. Neben dem Skifahren und Snowboarden stehen Reisenden in der Umgebung zahlreiche Aktivitäten offen – von Husky-Touren und Schneemobilfahren bis zu Eisfischen und geführten Winterwanderungen.

Flughafen Düsseldorf