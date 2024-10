Ab Bern auf die Kanalinseln

Flughafen Bern Belp (Foto: Flughafen Bern)

Im April und Mai 2025 können Reisende ab dem Flughafen Bern an vier Samstagen mit einer ATR-72 direkt auf die Kanalinseln Jersey und Guernsey fliegen.

Wenn das Angebot gut ankommt, sollen die Direktflüge 2026 fest in den Sommerflugplan aufgenommen werden. Die Charterflüge ab Zürich in der Sommersaison bleiben bestehen.

Die britischen Kanalinseln auf der Höhe der Normandie sind ein beliebtes Reiseziel der Schweizerinnen und Schweizer. Bisher bot der Reiseveranstalter Rolf Meier Reisen aus Neuhausen am Rheinfall in der Sommersaison Flüge ab Zürich mit einer 68-plätzigen ATR 72-500 von Blue Islands auf die Inseln Jersey und Guernsey an. «Wir denken, dass es dafür auch ein Potenzial in Bern gibt», sagt Walter Fink, Teilhaber und Co-Geschäftsführer des Reiseunternehmens. «Deshalb fliegen wir an den vier Samstagen zwischen dem 19. April und 10. Mai 2025 erstmals auch ab Bern.» Wenn genügend Gäste vom Angebot Gebrauch machen, sollen die Flüge ab Bern ab 2026 fest angeboten werden. Die Flüge ab Zürich auf die Inseln Jersey und Guernsey werden auch 2025 angeboten, und zwar vom 17. Mai bis 23. August.

Skynews / www.rolfmeierreisen.ch