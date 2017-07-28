AZUR nimmt zweite Boeing 767 in Betrieb

Azur Air Boeing 767-300ER (Foto: Azur Air)

AZUR air erhält Zulassung für das zweite Flugzeug vom Typ Boeing 767-300ER und startete am 24. Juli 2017 erstmals ab Berlin Schönefeld.

Die neue deutsche Airline AZUR air hat am Freitagabend die Zulassung des Luftfahrtbundesamts für sein zweites Flugzeug bekommen. Die Maschine ist ab sofort im regulären Flugbetrieb für AZUR air unterwegs. Außerdem feierte AZUR air gestern Premiere in Berlin-Schönefeld, von dort aus ging es erstmals nach Hurghada. Des Weiteren fliegt AZUR air ab sofort von Berlin aus auch nach Palma de Mallorca, Rhodos, Antalya, Hurghada und Marsa Alam in Ägypten. Zum Einsatz kommt dabei eine Boeing 767-300 ER.

Die Geschäftsführung der AZUR air: „Wir freuen uns, dass unser zweites Flugzeug in der deutschen Flotte seine Lizenz vom Luftfahrtbundesamt bekommen hat und wir heute in Berlin-Schönefeld unseren Erstflug feiern können.“

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