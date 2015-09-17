AW609 Kipprotorflugzeug mit Geschwindigkeitsrekord

AgustaWestland AW609 (Foto: AgustaWestland)

Während einem Flug von Grossbritannien nach Italien hat das AW609 Kipprotorflugzeug einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, die Strecke über 1000 Kilometer wurde in einer Zeit von 2 Stunden und 18 Minuten zurückgelegt.

Der neue Rekord wurde auf der Strecke zwischen den beiden Werksflugplätzen Yeovil, Südwestengland und Cascina Costa in der Grossregion Milano aufgestellt. Mit diesem neuen Geschwindigkeitsrekord ist AgustaWestland überzeugt, dass der neue Senkrechtstarter im Segment der kleineren Business Jets in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnte. Neben den hohen Geschwindigkeiten vereint das neue Turbopropeller Kipprotorflugzeug auch die Fähigkeit senkrecht zu starten und anschliessend auf einem kleinen Heliport auch wieder senkrecht landen zu können. Verglichen mit einem Hubschrauber steht der neue AW609 bei der Transportleistung konkurrenzlos da, das Kipprotorflugzeug ist viel schneller, kann weiter fliegen und ist viel effizienter als ein Transporthubschrauber. Agusta Westland strebt die US-amerikanische Zulassung in zwei Jahren an, kurz danach sollen dann auch die ersten Serienflugzeuge ausgeliefert werden.

AgustaWestland AW609 Kipprotorflugzeug