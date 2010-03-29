AUA erhält Verlängerung

Austrian Airlines hat vom russischen Verkehrsministerium das Versprechen erhalten, bis zum 1. Juli 2010 weiter in Russland fliegen zu dürfen.

Ein Sprecher der Airline sagte, man sei zuversichtlich, dass die Verhandlungen mit den russischen Behörden auf eine gute Art und Weise beendet werden können und der Sommerflugplan bis zum 30. Oktober 2010 erweitert und bestätigt werden wird. Austrian Airlines betreibt wöchentlich 44 Flüge nach Moskau Domodedovo, St. Petersburg, Krasnodar, Rostov und Sochi. Die russische Regierung hatte beanstandet, dass AUA durch den Kauf durch Lufthansa nicht länger als Inlandairline im Sinne der Bilateralen Verträge zwischen Russland und Österreich angesehen werden könne.