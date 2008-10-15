AUA befördert 4% weniger Passagiere
Im September ging die Anzahl der Passagiere um 4% im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück.
Im September ging die Anzahl der Passagiere im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4% zurück.
Austrian Airline beförderte im September 859.000 Gäste und erreichte eine um einen Prozentpunkt tiefere Auslastung als im Vorjahr, nämlich 78,1%, obwohl die ASKs ebenfalls 1,3% tiefer lagen. Diese Resultate liegen im Abwärtstrend des 3. Quartals: von Juli bis und mit September gingen die Passagierzahlen um 3,1% auf 3,16 Mio zurück. Die ASKs fielen um 1,6%, während die Auslastung bei 79,2% lag. Dank des guten ersten Halbjahres 2008 verzeichnet die AUA für die ersten neun Monate dennoch einen durchschnittlichen Passagierzuwachs von 0,2% auf 8,38 Millionen. Bei den Langstrecken- und Europaflügen waren es 9,3% resp. 0,1% weniger, auf Osteuropa- und Nahoststrecken dafür 8,2% mehr Gäste. Im Charterbereich ging die Zahl der Passagiere um 6,4% auf 1,12 Millionen zurück.