AUA Bieterprozess ist lanciert

Die österreichische Regierung übergab gestern der staatlichen OeIAG den Auftrag zur Privatisierung der Austrian Airlines Gruppe und zum Verkauf des 42,75 Prozent Anteils der Regierung.

Die Auflagen der Regierung besagten, dass eine Sperrminorität von 25 Prozent plus einer Aktie in österreichischen Besitz bleiben muss. Der Firmensitz muss ebenfalls in Österreich bleiben und der Name muss behalten werden. OeIAG und ihr Berater Merill Lynch luden mit Anzeigen in der Presse mögliche Bieter dazu ein, ihre Angebote bis am 24. August einzureichen. Der AUA Verwaltungsrat sieht Lufthansa als erste Wahl, Air France-KLM, Aeroflot und Turkisch Airlines sind die zweite Wahl.