ATR-72 Unglück in Thailand

Eine Turboprop Maschine der Bangkok Airways kam während des Ausrollens von der Piste und prallte in den Tower, ein Pilot kam dabei ums Leben.

Während der Landung herrschte über dem Flughafen von Koh Samui schlechtes Wetter, heftiger Regen und starke Winde peitschten über den Platz. Die Maschine vom Typ ATR-72 von Bangkok Airways geriet während der Landung von der Piste und prallte in ein Nebengebäude des Towers. An Bord der Maschine befanden sich 68 Fluggäste und vier Besatzungsmitglieder, laut offiziellen Angaben kam einer der beiden Flugzeugführer bei dem Unfall ums Leben, es wird von sieben verletzten gesprochen, die ins Spital überführt werden mussten. Der Flughafen musste geschlossen werden, ist aber nach kurzer Zeit wieder geöffnet worden.