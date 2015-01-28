ATR meldet solide Absatzzahlen

ATR 72-600 (Foto: ATR)

Im vergangenen Jahr konnte der Flugzeugproduzent aus Toulouse 83 ATR Verkehrsflugzeuge ausliefern, im vorhergehenden Jahr waren es 74 Maschinen.

ATR konnte noch nie so viele Flugzeuge ausliefern wie im vergangenen Geschäftsjahr. Während den letzten fünf Jahren konnte der französische Flugzeugbauer die Auslieferungsrate von 51 auf 83 Maschinen um 60 Prozent steigern. Auch bei den Neubestellungen konnte ATR zulegen, im letzten Jahr gingen insgesamt 160 Festaufträge ein, dazu kommen noch 120 Optionen. Der Bestellüberhang liegt heute bei 280 Maschinen und hat sich verglichen mit dem Vorjahr um 59 Einheiten erhöht. Den Gesamtwert des Auftragsbestandes beziffert ATR mit 6,8 Milliarden US Dollar, was einem Arbeitsvorrat von rund drei Jahren entspricht. Im letzten Geschäftsjahr erreichte der Umsatz 1,8 Milliarden US Dollar, in diesem Jahr visiert ATR einen Umsatz von 2 Milliarden US Dollar an.