ATR meldet solide Absatzzahlen

Im vergangenen Jahr konnte der Flugzeugproduzent aus Toulouse 74 ATR Verkehrsflugzeuge ausliefern, im 2012 waren es 64 Maschinen.

ATR konnte im vergangenen Jahr 16 Prozent mehr Flugzeuge ausliefern als ein Jahr zuvor. Auch bei den Neubestellungen konnte ATR zulegen, im letzten Jahr gingen insgesamt 89 Festaufträge ein, das waren zwanzig Prozent mehr als im Berichtsjahr 2012. Der Bestellüberhang liegt bei 221 Maschinen und ist somit gleich geblieben wie im Vorjahr. Den Gesamtwert des Auftragsbestandes beziffert ATR mit 5,3 Milliarden US Dollar.