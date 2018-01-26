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ATR konnte 80 Flugzeuge ausliefern

26.01.2018 PS
ATR 72-600
ATR 72-600 (Foto: ATR)

Im vergangenen Jahr konnte der Flugzeugproduzent aus Toulouse 80 ATR Verkehrsflugzeuge ausliefern, gleich viele wie im Vorjahr.

ATR Aircraft ist nach eigenen Aussagen zufrieden mit dem letztjährigen Resultat, vor allem der große Bestellungseingang von 113 Maschinen und vierzig Optionen war für den französischen Flugzeugbauer erfreulich. Der Umsatz blieb mit 1,8 Milliarden US Dollar auf Vorjahresniveau.

ATR konnte insgesamt 80 Flugzeuge ausliefern, diese unterteilten sich auf 70 neue ATR 72-600, 8 ATR 42-600 und zwei aufgefrischten ATRs aus dem Zweithandel.

In den Auftragsbüchern von ATR stehen noch 245 Flugzeuge, das sind fünfzehn Prozent mehr als Ende 2016 in den Bestellbüchern waren.

Alle Bestellungen bei ATR im Jahr 2017

AIRLINE

Land

Anzahl und Flugzeug

IndiGo

India

50 ATR 72-600

FedEx

USA

30 ATR 72-600F

Iran Air

Iran

20 ATR 72-600

Mandarin Airlines

Taiwan

6   ATR 72-600

Air Senegal

Senegal

2   ATR 72-600

Air Tahiti

France

1   ATR 72-600

Bahamasair

Bahamas

1   ATR 72-600

BRA

Sweden

1   ATR 72-600

Japan Air Commuter

Japan

1   ATR 42-600

Undisclosed

Undisclosed

1   ATR 72-600

 

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