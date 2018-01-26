ATR konnte 80 Flugzeuge ausliefern
Im vergangenen Jahr konnte der Flugzeugproduzent aus Toulouse 80 ATR Verkehrsflugzeuge ausliefern, gleich viele wie im Vorjahr.
ATR Aircraft ist nach eigenen Aussagen zufrieden mit dem letztjährigen Resultat, vor allem der große Bestellungseingang von 113 Maschinen und vierzig Optionen war für den französischen Flugzeugbauer erfreulich. Der Umsatz blieb mit 1,8 Milliarden US Dollar auf Vorjahresniveau.
ATR konnte insgesamt 80 Flugzeuge ausliefern, diese unterteilten sich auf 70 neue ATR 72-600, 8 ATR 42-600 und zwei aufgefrischten ATRs aus dem Zweithandel.
In den Auftragsbüchern von ATR stehen noch 245 Flugzeuge, das sind fünfzehn Prozent mehr als Ende 2016 in den Bestellbüchern waren.
Alle Bestellungen bei ATR im Jahr 2017
|
AIRLINE
|
Land
|
Anzahl und Flugzeug
|
IndiGo
|
India
|
50 ATR 72-600
|
FedEx
|
USA
|
30 ATR 72-600F
|
Iran Air
|
Iran
|
20 ATR 72-600
|
Mandarin Airlines
|
Taiwan
|
6 ATR 72-600
|
Air Senegal
|
Senegal
|
2 ATR 72-600
|
Air Tahiti
|
France
|
1 ATR 72-600
|
Bahamasair
|
Bahamas
|
1 ATR 72-600
|
BRA
|
Sweden
|
1 ATR 72-600
|
Japan Air Commuter
|
Japan
|
1 ATR 42-600
|
Undisclosed
|
Undisclosed
|
1 ATR 72-600