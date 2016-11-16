ATR kann weiteren Auftrag an Land ziehen
16.11.2016 RK
Der europäische Flugzeugbauer konnte von der mexikanischen Fluggesellschaft Aeromar eine Bestellung für acht ATR Maschinen entgegennehmen.
Der Auftrag unterteilt sich auf sechs ATR 72-600 und zwei ATR 42-600, es wurden darüber hinaus auch noch sechs Optionen auf die ATR 72.600 in den Vertrag eingehandelt. Aeromar betreibt bereits neun ATR 42-500, vier ATR 42-300 und zwei ATR 72-600. Die neuen ATR 72-600 wird Aeromar für 72 Fluggäste auslegen und die ATR 42-600 werden Platz für 48 Passagiere bieten. Die ersten Flugzeuge sollen bereits ab Dezember 2016 ausgeliefert werden.