ATR kann weiteren Auftrag an Land ziehen

ATR 72-600 (Foto: ATR)

Der europäische Flugzeugbauer konnte von der mexikanischen Fluggesellschaft Aeromar eine Bestellung für acht ATR Maschinen entgegennehmen.

Der Auftrag unterteilt sich auf sechs ATR 72-600 und zwei ATR 42-600, es wurden darüber hinaus auch noch sechs Optionen auf die ATR 72.600 in den Vertrag eingehandelt. Aeromar betreibt bereits neun ATR 42-500, vier ATR 42-300 und zwei ATR 72-600. Die neuen ATR 72-600 wird Aeromar für 72 Fluggäste auslegen und die ATR 42-600 werden Platz für 48 Passagiere bieten. Die ersten Flugzeuge sollen bereits ab Dezember 2016 ausgeliefert werden.