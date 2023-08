ATR kann Flugzeuge verkaufen

Der Flugzeughersteller ATR aus Toulouse gab auf der Luftfahrtmesse in Farnborough Bestellungen für ihr neustes Verkehrsflugzeug ATR 72-600 bekannt.

Die neu gegründete Flugzeug Leasing Gesellschaft Air Lease Corporation von Steven Udvar-Hazy bestellte an der Farnborough Air Show zehn ATR 72-600 und sicherte sich Optionen für zehn weitere Maschinen dieses Typs. Die neue Fluggesellschaft von David Neelman, Azul Linhas Aéreas aus Brasilien, entschied sich für 20 ATR 72-600 plus 20 Optionen. Die Flugzeuge sollen an Azul ab Ende 2011 geliefert werden. Neben der neusten Version konnte ATR auch Bestellungen für ältere Varianten bekanntgeben. Golden Air Sweden erweitert ihre Flotte um zwei ATR 72-500 auf insgesamt fünf Maschinen. Lao Airlines bestellte zwei ATR 72-500. Nordic Aviation Capital kauft sieben ATR 42 aus dem Pool der Gebrauchtflugzeuge von ATR.