ATR 72-600F Vollfrachter abgehoben
Am 16. September 2020 hob der erste ATR 72-600F Vollfrachter zu seinem erfolgreichen Jungfernflug ab, das Frachtflugzeug ist für den Erstkunden FedEx bestimmt.
Am Mittwochnachmittag um 14.00 Uhr Ortszeit ist der erste ATR 72-600F Vollfrachter vom Flughafen Toulouse Blagnac unter der Flugnummer EVX01EX zu seinem Jungfernflug gestartet. Laut ATR dauerte der Erstflug zwei Stunden und verlief zur vollsten Zufriedenheit des Herstellers.
Bei dem zweimotorigen Turbopropeller Flugzeug ATR 72-600F handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bewährten Passagierflugzeugs ATR 72-600 zu einem fensterlosen Vollfrachter. Erstkunde für die Frachtvariante ist FedEx, der Expressfrachtdienstleister hat im November 2017 mit einer Bestellung von 30 Maschinen und 20 Optionen den Programmstart ausgelöst.