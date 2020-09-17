ATR 72-600F Vollfrachter abgehoben

ATR 72-600F Erstflug (Foto: ATR Aircraft)

Am 16. September 2020 hob der erste ATR 72-600F Vollfrachter zu seinem erfolgreichen Jungfernflug ab, das Frachtflugzeug ist für den Erstkunden FedEx bestimmt.

Am Mittwochnachmittag um 14.00 Uhr Ortszeit ist der erste ATR 72-600F Vollfrachter vom Flughafen Toulouse Blagnac unter der Flugnummer EVX01EX zu seinem Jungfernflug gestartet. Laut ATR dauerte der Erstflug zwei Stunden und verlief zur vollsten Zufriedenheit des Herstellers.

ATR 72-600F FedEx (Foto: ATR Artwork)

Bei dem zweimotorigen Turbopropeller Flugzeug ATR 72-600F handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bewährten Passagierflugzeugs ATR 72-600 zu einem fensterlosen Vollfrachter. Erstkunde für die Frachtvariante ist FedEx, der Expressfrachtdienstleister hat im November 2017 mit einer Bestellung von 30 Maschinen und 20 Optionen den Programmstart ausgelöst.