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ATR 72-600 und ATR 42-600 erhalten FAA Zulassung

30.04.2013 SRÄB
ATR72600_400x263

Endlich haben die beiden überarbeiteten Verkehrsflugzeuge auch die US-amerikanische Zulassung erhalten.

Die ATR 72-600 hat die europäische Zulassung bereits im Mai 2011 erhalten, die kleinere ATR 42-600 hat im Juni 2012 die Musterberechtigung der EASA erhalten. Die beiden verbesserten ATR Modelle ATR 42-600 und ATR 72-600 wurden im Herbst 2007 lanciert und gingen mit der ATR 72-600 im Juli 2009 in die Flugerprobung. An der Struktur der beiden Modelle wurden keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, die Flugzeuge sind mit einer zeitgemäßen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer fortschrittlichen Kabineneinrichtung verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung lassen eine höhere Zuladung zu. das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt neu Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.
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