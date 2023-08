ATR 72-600 erhält Zulassung

ATR hat am 31. Mai 2011 bekannt gegeben, dass ihr neustes ATR 72-600 Verkehrsflugzeug durch die europäische Luftfahrtbehörde EASA zugelassen worden ist.

Die beiden verbesserten ATR Modelle ATR 42-600 und ATR 72-600 wurden im Herbst 2007 lanciert und gingen mit der ATR 72-600 im Juli 2009 in die Flugerprobung. An der Struktur der beiden Modelle wurden keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, die Flugzeuge sind mit einer zeitgemäßen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer fortschrittlichen Kabineneinrichtung verbessert worden. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen dazu, dass die Zuladung erhöht werden konnte, das maximale Startgewicht liegt bei dem ATR 72-600 bei 23 Tonnen. Der Autopilot lässt neu Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß. ATR hat für die beiden Modelle bereits 141 Bestellungen an Land gezogen. Für die kleinere ATR 42-600 wird die EASA Zulassung Ende Jahr erwartet.