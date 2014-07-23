ATR 72-500 in Taiwan abgestürzt

Heute Abend ist ein ATR 72-500 der taiwanesischen Fluggesellschaft TransAsia Airways im Anflug auf den Flughafen Magong abgestürzt, dabei kamen 47 Insassen ums Leben.

Die zweimotorige Turbopropeller Maschine verunglückte während eines Linienfluges vom Kaohsiung International Airport zum Magong Airport auf der Urlaubsinsel Penghu. An Bord von Flug GE222 befanden sich 54 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die ATR 72-500 mit der Immatrikulation B-22810 musste nach dem ersten Landeanflug auf die Piste 02 durchstarten, bei dem zweiten Anflug passierte das Unglück. Die Maschine fiel aus einer Höhe von rund 300 Fuss und einem Kilometer vor der Landebahn vom Himmel, zerschellte in einem kleinen Dorf und ging teilweise in Flammen auf. Von den 58 Insassen verloren 47 das Leben, 11 Menschen konnten lebend geborgen werden, sie wurden ins Spital überführt.

Laut Angaben der taiwanesischen Luftfahrtbehörde waren zwei erfahrene Piloten am Steuer der vierzehnjährigen ATR 72-500, der sechzigjährige Kapitän hatte mehr als 22.000 Flugstunden im Logbuch und der neununddreissigjährige Copilot hatte eine Erfahrung von mehr als 2.300 Flugstunden. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, muss nun untersucht werden.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte sehr schlechtes Wetter über dem Inselflughafen von Magong. Wegen des heftigen Wirbelsturms Matmo mussten während den letzten 20 Stunden über Taiwan viele Flüge abgesagt werden, auch der Unfallflug war scheinbar stark verspätet. Als sich die Maschine im Landeanflug auf die Landebahn 02 befand, herrschte über dem Platz ein starkes Gewitter mit heftigem Regen, der die Sicht der Piloten stark einschränkte, auch mit starken Scherwinden musste gerechnet werden.

Wir denken, dass bei diesem Flugunfall starke Abwinde (Micro Bursts) zu dem Absturz geführt haben könnten.

Wetterbericht zum Unfallzeitpunkt:

RCQC 231110Z 25018G28KT 800 + TSRA SCT002 BKN006 FEW012CB OVC016 22/22 Q0998 RMK A2948 R20/0800 TS OVHD STNRY =

RCQC 231100Z 22011G21KT 1600 TSRA SCT002 BKN006 FEW012CB OVC016 23/22 A2945 RMK NOSIG Q0997 RERA TS OVHD STNRY =