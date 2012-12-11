ATR 42-600 und 72-600 in Russland zugelassen

Die beiden weiter entwickelten Turbopropeller Flugzeuge von ATR haben kürzlich die russische Musterzulassung erhalten.

Die ATR 72-600 hat die EASA Zulassung bereits im Mai 2011 erhalten und die kleinere ATR 42-600 im Juni 2012. Die ATR 72-600 ist eine Weiterentwicklung der ATR 72-500 und die ATR 42-600 wurde aus der ATR 42-500 weiterentwickelt. Die Maschinen verfügen über eine moderne Avionik von Thales, haben stärkere Pratt & Whitney Canada Triebwerke und sind mit einer fortschrittlicheren Kabineneinrichtung ausgerüstet. Die stärkeren Triebwerke und die leichtere Inneneinrichtung führen zu einer höheren Zuladung. Der Autopilot lässt bei der ATR 72-600 Landungen nach CAT III Bedingungen zu, das Minimum liegt dabei bei 50 Fuß.