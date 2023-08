ATR 42-600 erhält Musterberechtigung

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat dem jüngsten Turbopropeller Muster von ATR die Musterzulassung erteilt.

Die grössere ATR 72-600 hat die Zulassung bereits im Mai 2011 erhalten und ist am Markt bereits gut eingeführt. Die ATR 42-600 ist die kleinere Version und normalerweise für rund 50 Fluggäste ausgelegt. Die beiden verbesserten ATR Modelle ATR 42-600 und ATR 72-600 wurden im Herbst 2007 lanciert und gingen mit der ATR 72-600 im Juli 2009 in die Flugerprobung. An der Struktur der beiden Modelle wurden keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen, die Flugzeuge sind mit einer zeitgemäßen Avionik von Thales, stärkeren Pratt & Whitney Canada PW-127M Triebwerken und einer fortschrittlichen Kabineneinrichtung verbessert worden.