ATA: Einnahmen seit 14 Monaten erstmals im Aufwärtstrend

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Die US Air Transport Assn. gab gestern bekannt, dass die Einnahmen der US Fluggesellschaften aus dem Passagierverkehr erstmals seit 14 Monaten wieder gestiegen sind.

Die amerikanischen Airlines meldeten für den Monat Januar ein durchschnittliches Wachstum von 1,4 Prozent bei den Passagiereinnahmen und damit zum ersten Mal seit Oktober 2008 keinen Rückgang der Zahlen. Wie ATA mitteilte, nahmen die Passagierzahlen gleichzeitig um 0,4 Prozent ab, doch der durchschnittliche Preis pro Meile stieg um 0,6 Prozent an und führte zu den Mehreinnahmen. Im Cargobereich waren erst die Daten für den Monat Dezember verfügbar. Diese zeigten einen Anstieg des Verkehrs um 17 Prozent, zwölf Prozent im Inland, 23 Prozent international. Dennoch nahm der Gesamtjahresverkehr um elf Prozent ab.