ATA: 19 Prozent Einnahmerückgang bei US Airlines

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Bei den amerikanischen Fluggesellschaften sank das Einkommen im Februar 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Das ist der vierte Monat in Folge mit rückläufigen Zahlen. „12 Prozent weniger Reisende zahlten 8 Prozent weniger für eine Meile mit einer US Fluggesellschaft,“ meldete ATA.

An den Frachtflügen sieht es nicht besser aus. Die verkauften Tonnenmeilen waren im Januar im Vergleich zum Vorjahr 21 Prozent tiefer. Bereits im November und Dezember sank die Zahl 17 Prozent. Der Luftfrachtverkehr über den Pazifik ging im Januar sogar 32 Prozent zurück.