ANZ ersetzt Qantas Wartungsservice

Air New Zealand will den Wartungsdienst der Qantas Airways in Sydney und Melbourne nicht länger in Anspruch nehmen.

Ein Sprecher der Airline gab bekannt, dass künftig Cathay Pacific Airways für die Wartung in Sydney und John Holland Aviation Services für die in Melbourne verantwortlich sein werde. Grund dafür sei eine Diversifikation des Wartungsvertrages. Qantas werde weiterhin in Perth und Adelaide für ANZ arbeiten. Der Sprecher bestätigte auch, dass Air New Zealand mit Qantas Gespräche über eine Kompensation in fünfstelliger Höhe für die Streiks der Qantas Ingenieure im März führe.

