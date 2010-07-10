ANA wird Dreamliner ab Januar einsetzen

All Nippon Airlines rechnet fest damit ihren ersten Boeing 787 Dreamliner Ende Jahr übernehmen zu können.

Der japanische Carrier plant mit ersten Linienflügen auf Inlandrouten ab Januar 2011. All Nippon Airlines ist Erstkunde des Dreamliners und wird bis Ende März 2011 voraussichtlich acht der neuen Superliner von Boeing übernehmen können. Bis Ende März werden die Maschinen auf Inlandstrecken eingesetzt werden, damit eine reibungslose Einführung garantiert werden kann. Ab dem Sommerflugplan 2011 werden die Dreamliner dann auch nach China, der Westküste Nordamerikas und nach Europa eingesetzt werden.