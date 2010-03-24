ANA will Cargo Einheit ganz übernehmen

All Nippon Airways hat vorgeschlagen, alle Anteile der Air Cargo Joint Venture mit Japan Post Service und zwei weiteren Partnern aufzukaufen und eine eigene Tochtergesellschaft zu bilden.

Zurzeit hält ANA 51,7 Prozent der Aktien an ANA und JP Express. Nun will sie die restlichen 33,3, zehn und fünf Prozent Anteile der Joint Venture Partnerinnen Japan Post Service, Nippon Express und Mitsui OSK Lines übernehmen. Die Gründung der ANA und JP Express war 2007 mit der Entscheidung der japanischen Regierung, die Post zu privatisieren, einhergegangen. Nach dem Machtwechsel im letzten Jahr prüft die demokratische Partei nun aber diese Entscheidung.