ANA und TAM stärken ihre Beziehung

ANA und TAM Airlines haben ein neues Codesharing Abkommen unterzeichnet, welches ihre Zusammenarbeit per 15. Oktober 2010 noch intensiviert.

Der Vertrag zwischen den beiden Star Alliance Mitgliedern muss von der Regierung noch abgesegnet werden. Die Zusammenarbeit soll insbesondere auf der Strecke Tokyo – Sao Paolo via London zustande kommen. Dank Codesharing soll die Präsenz beider Airlines auf dem jeweils anderen Markt erhöht werden. Seit Mai 2010 können die Mitglieder des Vielfliegerprogramms ANA Mileage Club und TAM Fidelidade bereits bei beiden Airlines Meilen sammeln und einsetzen.