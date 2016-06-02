ANA steigt bei Vietnam Airlines ein

Boeing 787-9 Vietnam Airlines (Foto: Boeing)

All Nippon Airways (ANA) hat 8,8 Prozent der Anteile an Vietnam Airlines, der führenden vietnamesischen Airline, übernommen.

Beide Fluggesellschaften besiegeln damit eine enge Geschäftspartnerschaft. Bereits im Januar diesen Jahres hatten sich beide auf diesen Schritt verständigt, der jetzt vollzogen wurde. Die Kapitalbeteiligung der ANA Holding hat ein Volumen von 109 Millionen US-Dollar.

Im Rahmen der Zusammenarbeit gehen die beiden Marktführer in ihren Heimatländern eine enge Codeshare-Partnerschaft ein, die zum Start des Winterflugplans am 30. Oktober 2016 beginnt. Sie umfasst 30 Inlandsstrecken in beiden Ländern und zehn Verbindungen zwischen Japan und Vietnam. Damit verbessert sich das Angebot für Kunden der beiden Luftfahrtunternehmen deutlich. Mit Start der Codeshares können die Mitglieder beider Kundenbindungsprogramme auch Meilen bei der jeweiligen anderen Airline sammeln und in Freiflüge und Upgrades bei beiden Airlines investieren.

Auch bei den Abfertigungsservices für die Passagiere, in der Frachtbeförderung, im Ground Handling, beim Catering und der Wartung ihrer Flotte werden die beiden Fluggesellschaften an mehreren Flughäfen in Japan und in Vietnam eng zusammenarbeiten. ANA entsendet ein Mitglied in den Verwaltungsrat von Vietnam Airlines und steht für einen intensiven Wissens- und Erfahrungsaustausch zur Steuerung der Fluggesellschaft und zur Abwicklung des Tagesgeschäfts zur Verfügung. Damit sollen die Servicequalität bei Vietnam Airlines verbessert sowie das Wachstum und die Weiterentwicklung der Airline beschleunigt werden.

Zusammen mit Kambodscha, Laos und Myanmar gehört Vietnam zu den Wachstumsmärkten in Südostasien mit dem größten Potenzial. Daher passt die Beteiligung an Vietnam Airlines gut in die ANA-Strategie, innerhalb der Luftfahrtbranche in weitere asiatische Märkte zu investieren. Derzeit betreibt Vietnam Airlines eine Flotte von 89 Flugzeugen, die auch modernste Jets wie die 787 von Boeing und den Airbus A350 umfasst. Vietnam Airlines fliegt 29 internationale und 21 Inlands-Ziele an. Nach Japan werden 66 wöchentliche Verbindungen nach Tokio/Haneda, Tokio/Narita, Nagoya, Osaka und Fukuoka angeboten.

All Nippon Airways