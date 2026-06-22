ANA startet SAF-Programm für Privatkunden
All Nippon Airways (ANA) hat ihre bestehende SAF Flight Initiative um ein Programm für Privatkunden erweitert.
In Zusammenarbeit mit dem norwegischen Softwareunternehmen Chooose können Passagiere künftig ihre flugbedingten CO₂-Emissionen berechnen und SAF-Umweltzertifikate erwerben, um den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu unterstützen.
Über die Plattform ana.chooose.today erhalten Kunden bereits beim Ticketkauf eine Schätzung ihrer Emissionen. Auf Basis des gewählten SAF-Anteils stellt ANA anschließend ein Zertifikat über die erwarteten CO₂-Einsparungen aus. ANA erläutert, dass es sich bei der Initiative um das erste SAF-Programm einer japanischen Fluggesellschaft für Privatkunden handelt.
Die Erweiterung der Initiative unterstützt das Ziel der ANA-Gruppe, bis 2050 CO₂-Neutralität im Flugbetrieb zu erreichen. SAF kann die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu fossilem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduzieren.