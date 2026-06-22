ANA startet SAF-Programm für Privatkunden

All Nippon Airways A320neo (Foto: Airbus)

All Nippon Airways (ANA) hat ihre bestehende SAF Flight Initiative um ein Programm für Privatkunden erweitert.

In Zusammenarbeit mit dem norwegischen Softwareunternehmen Chooose können Passagiere künftig ihre flugbedingten CO₂-Emissionen berechnen und SAF-Umweltzertifikate erwerben, um den Einsatz von Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu unterstützen.

Über die Plattform ana.chooose.today erhalten Kunden bereits beim Ticketkauf eine Schätzung ihrer Emissionen. Auf Basis des gewählten SAF-Anteils stellt ANA anschließend ein Zertifikat über die erwarteten CO₂-Einsparungen aus. ANA erläutert, dass es sich bei der Initiative um das erste SAF-Programm einer japanischen Fluggesellschaft für Privatkunden handelt.

Die Erweiterung der Initiative unterstützt das Ziel der ANA-Gruppe, bis 2050 CO₂-Neutralität im Flugbetrieb zu erreichen. SAF kann die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus im Vergleich zu fossilem Kerosin um bis zu 80 Prozent reduzieren.