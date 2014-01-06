ANA mit Dreamliner Verbindung nach Düsseldorf

Ab dem Sommerflugplan wird die japanische Fluggesellschaft All Nippon Airways Tokio Narita und Düsseldorf täglich mit einer Boeing 787 verbinden.

Die tägliche Verbindung vom ANA Drehkreuzflughafen Tokio Narita nach Düsseldorf wird ab dem 30. März 2014 in enger Kooperation mit dem Star Alliance Gründungsmitglied Lufthansa angeboten. Der Dreamliner von All Nippon Airways bietet 46 Plätze in der Business Klasse und 112 Sitze in der Economy Klasse. Der Hinflug NH941 startet jeweils um 11 Uhr 00 in Narita und erreicht den Flughafen Düsseldorf um 16 Uhr 00 am selben Tag. Zwischen Düsseldorf und Tokio startet ANA Flug NH942 täglich um 18 Uhr 35 und erreicht die japanische Hauptstadt um 13 Uhr 00 am Folgetag.