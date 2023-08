ANA korrigiert Prognose

Dank dem Verkauf von noch unbekannten Anlagevermögen kann All Nippon Airways ihre Jahresprognosen positiv revidieren.

Als die Gruppe Ende Januar einen Neun-Monats-Gewinn von US$ 96,7 Millionen meldete, warnte sie gleichzeitig davor, dass die hohen Verluste des dritten und vierten Quartals zu einem Jahresminus der Gruppe von US$ 93,9 Millionen führen würden. ANA Group hat diese Prognose nun auf US$ 46,9 Millionen reduziert. Das Einkommen für das am 31. März 2009 zu Ende gegangene Jahr sollte sich auf US$ 14,5 Milliarden belaufen und damit um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken sein. All Nippon Airways gab keine detaillierten Begründungen für die Umsatzabnahme an. Die Airline erwartet für ihren Betrieb einen Jahresverlust von US$ 20,8 Millionen statt der im Januar angenommenen US$ 62,6 Millionen.

