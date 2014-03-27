ANA kauft bei Boeing 40 Langstreckenjets

All Nippon Airways hat den Kauf von vierzig Boeing Langstreckenjets bekannt gegeben, der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 13 Milliarden US Dollar.

Die japanische ANA ist ein treuer Boeing Kunde, so ist es nicht verwunderlich, dass die Airline vierzig weitere Langstreckenjets bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer kaufen wird. ANA hat heute den Kauf von zwanzig neuen Boeing 777-9X, vierzehn Boeing 787-9 und sechs Boeing 777-300ER bekannt gegeben. Der neue Auftrag wird bei Boeing erst ins Auftragsbuch übernommen, sobald er finalisiert ist.